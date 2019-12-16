Выпавшая при перевозке опора крана раздавила две машины на Урале

В Свердловской области один человек погиб, трое получили серьезные травмы из-за халатности водителя грузовика, выронившего по пути 16-тонную платформу гусеничного крана, сообщает региональное управление МВД.

Страшная авария произошла около шести часов утра 16 декабря на 61-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительной версии, водитель попросту не закрепил тяжелую конструкцию, в результате в изгибе дороги она свалилась с платформы и рухнула на два автомобиля на встречной полосе.

Водитель УАЗ "Патриот" скончался на месте, его тело спасателям пришлось вырезать из искореженного салона с помощью спецоборудования. Еще два пассажира отечественного внедорожника и один из ВАЗ-2108 получили различные травмы.

На месте аварии организовано реверсивное движение.