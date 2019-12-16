Пьяный петербуржец стрелял с балкона по жене и дочери

В Санкт-Петербурге мужчина стрелял с балкона по жене и дочери.

Инцидент произошел в воскресенье на Советском проспекте. В полицию позвонила женщина и сообщила, что ее 70-летний отец стреляет с балкона.

На место прибыл наряд полиции. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан. Как сообщает ТАСС, он стрелял из охотничьего ружья в сторону жены и дочери, которые в тот момент находились во дворе дома. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.