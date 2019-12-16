Мануэль Пеллегрини остается наставником "Вест Хэма"

Руководство лондонского "Вест Хэма" решило не увольнять главного тренера Мануэля Пеллегрини. Чилийский специалист будет руководить "молотобойцами" в матче с другим столичным клубом "Кристал Пэлас".

Пеллегрини был на грани отставки. Назывались даже потенциальные преемники – Крис Хьютон и Дэвид Мойес. но после того, как "Вест Хэм" в субботу обыграл в гостях "Саутгемптон" 1:0 и отдалился от зоны вылета. Чилиец сохранит вой пост, как минимум, до конца календарного года.

Мануэль Пеллегрини тренирует "Вест Хэм" второй сезон. Ранее чилийский специалист работал с испанскими "Вильярреалом", "Реалом" и "Малагой", а также с английским "Манчестер Сити".