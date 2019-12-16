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16 декабря 201914:34

"Страшная, как печка": Светлана Крючкова верила в "комплименты" первого мужа

Легендарная актриса Светлана Крючкова в "Судьбе человека" вспоминает о том, как росла в Молдавии в многонациональном окружении: русские, украинские, еврейские, молдавские семьи. Все были дружны, языки эти Светлана "впитывала" с юности, и поэтому, по ее признанию, съемки в сериале "Ликвидация" были ей особенно по душе.

Когда Светлане было 17, ее отец – военнослужащий – отправил дочь посмотреть в Москву. Она случайно оказалась на Неглинной, увидела группу молодежи, узнала, что идут конкурсы в Щепкинское училище, решила попробовать свои силы и даже дошла до четвертого тура.

Потом, однако, Крючкова провалилась, но поняла: раз ее допустили до конкурса, значит, в ней что-то есть.

Однако прежде, чем стать студенткой театрального (после нескольких попыток ей удалось поступить в Школу-студию МХАТ, Крючкова перепробовала не одну профессию.

В стенах этого прославленного вуза она встретила и своего первого мужа. Михаил Стародуб – старшекурсник, похожий на Андрея Миронова, стоял играл на гитаре и пел.

"Конечно, я влюбилась!" – вспоминает Крючкова. К концу первого курса они со Стародубом поженились.

Брак этот продлился недолго, но именно благодаря ему Светлана, еще будучи студенткой театрального, получила свою первую – и сразу звездную – роль в фильме "Большая перемена", после которой Крючкова стала известна во всем СССР и стала востребованной актрисой.

По иронии судьбы, сниматься в нем должен был муж Крючковой: его пробовали на роль Григория Ганжи. Однако в итоге на нее взяли Александра Збруева.

После этого, вспоминает актриса, муж попросил отвезти сценарий на "Мосфильм", и когда Светлана уже уходила с киностудии, она столкнулась в дверях с режиссером фильма Алексеем Кореневым.

Сначала он предложил попробовать ее на роль жены Ганжи — Светланы Афанасьевны, но затем все-таки Крючкову утвердили на роль Нелли Ледневой.

Муж Светланы, видимо, ревнуя к успеху, нередко в глаза говорил ей весьма своеобразные "комплименты".

Он мне все время говорил: "Ты страшная, как печка". И я верила", — вспоминает актриса.

По ее признанию, этот брак был очень странным, и в итоге через 4 года они расстались.

Почему она, а не Збруев, как планировалось изначально, поет в "Большой перемене", и из-за чего она поспорила с композитором Михаилом Таничем?

За что Светлана укусила Збруева во время съемок за палец? Почему ее не взяли в ГИТИС? И как пережила в 2006 году клиническую смерть?

Об этом Крючкова рассказывает в первой части беседы с Борисом Корчевниковым в "Судьбе человека".


О втором браке, детях и страшном диагнозе, который поставили актрисе, — ее откровенный рассказ в следующем выпуске программы.

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