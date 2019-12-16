"Вышний Волочек" обстрелял "Бастион", но промахнулся

Малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" провел совместную тренировку с авиацией и наземными силами. По легенде, МРК играл роль противника. Боевые самолеты Су-24 и Су-27 обнаружили "вражеский корабль" и навели на него береговой ракетный комплекс "Бастион", пишет агентство ТАСС.

"Бастион" запустил по "Вышнему Волочку" противокорабельную ракету. Система противовоздушной обороны МРК отбила атаку, и корабль выстрелил крылатой ракетой "Калибр" в ответ. Однако береговой комплекс к этому моменту уже покинул стартовую позицию.

Напомним, 15 декабря "Вышний Волочек" взял на сопровождение корабль ВМФ США USS Ross, который вошел в акваторию Черного моря.

"Вышний Волочек" – это небольшой корабль, оснащенный водометными двигателями, что позволяет ему входить в реки и каналы. Основное вооружение МРК – ракетный комплекс "Калибр". Кроме того, он несет 100-миллиметровую артиллерийскую установку АУ-190 и зенитное орудие АК-630М-2 "Дуэт".