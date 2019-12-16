Лига чемпионов. "Реал" против "МанСити", "Челси" против "Баварии"

В швейцарском Ньоне в штаб-квартире Европейского футбольного союза прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Слепой жребий уже в 1/8 финала свел два именитых клуба Старого Света – мадридский "Реал" и чемпионов Англии из "Манчестер Сити".

Другие пары составили: "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Аталанта" (Италия) – "Валенсия" (Испания), "Атлетико" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия) – "Бавария" (Германия), "Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) – "Лейпциг" (Германия), "Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).

Матчи 1/8 финала весенней стадии Лиги чемпионов пройдут в четыре стадии: первые встречи будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года. Российские клубы в плей-офф главного евротурнира в этом сезоне не попали.