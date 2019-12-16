В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок. Это чай марки Richman, продававшийся под наименованием "чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой". И второй — "чай черный классический "премиум" "Мацеста".

В чае из Шри-Ланки содержался гексахлорбензол, который запрещен во всем мире. Он действует на печень, сердце и центральную нервную систему. Эксперты предположили, что этот пестицид использовался при выращивании чая и остался в почве.

А в российской "Мацесте" нашли сразу 4 пестицида (ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин). Все они являются токсичными.

При этом оба чая были промаркированы как органические.