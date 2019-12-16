Участники Лиги Европы узнали соперников по первому раунду плей-офф

Функционеры Европейского футбольного союза провели в швейцарском Ньоне жеребьевку стартового раунда плей-офф Лиги Европы. Российских клубов в турнире не осталось, а наиболее интересное соперничество ждет немецкий "Байер" и португальский "Порту".

Другие пары 1/16 финала составили: "Вулверхэмптон" (Англия) – "Эспаньол" (Испания), "Спортинг" (Португалия) – "Истанбул" (Турция), "Хетафе" (Испания) – "Аякс" (Голландия), "Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия), АПОЭЛ (Кипр) – "Базель" (Швейцария), ЧФР (Румыния) – "Севилья" (Испания), "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия), АЗ (Голландия) – ЛАСК (Австрия), "Брюгге" (Бельгия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Лудогорец" (Болгария) – "Интер" (Италия), "Айнтрахт" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия), "Шахтер" (Украина) – "Бенфика" (Португалия), "Вольфсбург" (Германия) – "Мальме" (Швеция), "Рома" (Италия) – "Гент" (Бельгия), "Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия).

Матчи 1/16 финала весенней стадии второго по значимости евротурнира пройдут в следующие сроки: первые встречи будут сыграны 18-19 и 25-26 февраля, ответные – 10-11 и 17-18 марта 2020 года. Российские ЦСКА и "Краснодар" в плей-офф Лиги Европы в этом сезоне не прошли.