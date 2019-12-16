Британская компания разрешила работникам брать "похмельные" отгулы

Британская компания предложила своим работникам брать выходные на случай похмелья. Как сообщает BBC News, такую практику ввело одно из маркетинговых агентств.

19-летняя сотрудница агентства по имени Элли рассказала, что уже брала два отгула после посиделок с друзьями и еще три после того, как ей пришлось работать ночью.

"Это дает возможность быть честным, дает возможность не врать начальству", – отметила девушка. Также, по ее словам, возможность взять отгулы уравнивает бездетных сотрудников с теми, у кого есть дети, поскольку последние зачастую просят предоставить им дополнительные выходные в связи с нуждами детей.

Руководитель компании The Audit Lab, в которой работает Элли, Клэр Кромптон, пояснила, что позволяет своим подчиненным работать из дома, если они не в состоянии выйти в офис после вечеринки.

"Мы хотели предложить что-нибудь молодежи, миллениалам, которые часто ходят по барам в середине недели", – отметила Кромптон. Однако, по ее словам, это не значит, что работники могут брать отгулы по два-три раза в неделю и пропускать встречи с клиентами. Руководитель компании отметила, что надеется на ответные шаги со стороны подчиненных: в частности, на то, что они будут посещать корпоративные мероприятия по окончании рабочего дня.

Кромптон также уверена, что подобные послабления для сотрудников формируют доверительные отношения в коллективе.

Ранее эксперты составили список советов для офисных сотрудников, которые столкнулись с предновогодним авралом. В частности, консультанты рекомендуют составлять списки дел и грамотно планировать нагрузку. Брать отгулы предлагается в том случае, если вы уже на грани нервного срыва.