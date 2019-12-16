Диетологи объяснили, какой бутерброд с красной икрой - правильный

Перед Новым годом особо актуален вопрос выбора красной икры. Эксперты разъясняют, как правильно ее выбрать и есть, особенно с учетом того, что на рынках и в магазинах, к сожалению, фальсификат – далеко не редкость.

Оказывается, определить, настоящую ли икру вы приобрели, достаточно просто. Нужно всего лишь опустить в кипяток несколько икринок.

Если с деликатесом все в порядке, то икринки просто опустятся на дно емкости. Если же это подделка, то они или полностью растворятся, или же вода окрасится в оранжевый цвет.

Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков в комментарии "АиФ" разъяснил, что на прилавках встречаются и не вредные фальсификаты – например, так называемая имитированная икра.

Она делается из водорослей или рыбного бульона. Эксперт поясняет, что это продукт не вредный.

"Те же водоросли, например, очень полезны для человеческого организма", — отмечает Гудков, но добавляет, что вопрос в цене: то, что стоит не более 100 рублей за 100 граммов, продается за 500 и выше.

Эксперты также советуют выбирать икру, дата изготовления которой – с мая по октябрь. Именно этот период считается сезоном для ее сбора. Если же на баночке указан период с ноября по апрель, то значит это – замороженная икра или же икра с высоким содержанием консерванта.

Еще одно предупреждение дает диетолог Наталья Денисова. Она советует обратить внимание, есть ли на баночке упоминание о бензоате натрия. Хоть это и одна из разрешенных добавок, но она содержит сильный аллерген, поэтому лучше, чтобы его не было.

Ну, и совсем неожиданным для многих наверняка станет предупреждение не делать бутерброды с икрой и с маслом, поскольку икра сама по себе содержит много жира.

Добавлять же жир еще и в виде сливочного масла – значит, увеличивать калорийность бутерброда и, следовательно, нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Стоит помнить и о том, что в этом деликатесе много соли, поэтому лучше употребление таких бутербродов строго дозировать, а детям до трех лет не давать вовсе.

Врач-диетолог Елена Соломатина, со своей стороны, также предупреждает, что особо аккуратно надо употреблять этот продукт людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В эфире радио "Вести ФМ" она напомнила, что соль задерживает жидкость в организме, и потому особо внимательно к употреблению красной икры стоит относиться гипертоникам и людям, страдающим от нарушения функции почек.

При этом диетолог отметила, что совсем отказываться от икры тоже не стоит, поскольку (если не превышена доза) она помогает организму справляться с недугами и восстанавливаться: неспроста именно этот деликатес приносят больным после тяжелых операций.

В идеале тем, у кого нет противопоказаний, за день стоит употреблять не более чайной ложки красной икры в день.