Названы три продукта, помогающие бороться со стрессом

Умение контролировать уровень стресса – важный навык, позволяющий сохранить здоровье и прожить дольше. Бороться со стрессом можно, в частности, с помощью правильного питания. Эксперт Дэвид Форман, основавший образовательный сервис о пищевых добавках Herbal Pharmacist, назвал три продукта, которые помогают снизить уровень стресса.

"Еда оказывает большое влияние на наше здоровье и на то, как мы адаптируемся, так что я большой сторонник того, чтобы получить максимум пользы от ежедневного рациона", – цитирует Формана Health.news.

По словам эксперта, при помощи диеты можно регулировать выработку гормона кортизола. Этот гормон усиленно выделяется при стрессе, что способствует повышению артериального давления и изменению иммунных реакций, а также содействует развитию диабета второго типа и ожирения. Специалист посоветовал тем, кто часто подвергается стрессу, употреблять продукты, стимулирующие работу надпочечниковой системы, которая отвечает за выработку кортизола и адреналина.

К таким продуктам Форман отнес темный шоколад, авокадо и жирные сорта рыбы. По его словам, шоколад богат антиоксидантами, а авокадо, как и рыба, содержит полезные жирные кислоты (в частности, омега-3). Речь идет о таких видах рыбы, как тунец, лосось и сельдь.

14 декабря сообщалось о продуктах, употребление которых способствует развитию бессонницы. К таковым эксперты отнесли пищу с высоким содержанием рафинированных углеводов, особенно добавленных сахаров.