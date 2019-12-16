Британского миллионера застрелили у входа в отель в Аргентине

В Буэнос-Айресе задержали четверых подозреваемых в убийстве 50-летнего британского предпринимателя Мэтью Чарльза Гиббарда, которого застрелили на пороге пятизвездочного отеля при попытке оказать сопротивление налетчикам. Его пасынок — 28-летний Стефан Джошуа Зоун — получил тяжелое ранение и в настоящее время находится в больнице, сообщает La Nacion.

Нападение было совершено около 11 часов утра 14 декабря у входа в Faena Art Hotel, расположенный в Пуэрто-Мадеро — престижном районе аргентинской столицы. По предварительным данным, на которые указывают записи с камер наблюдения, злоумышленники — а их было не меньше четырех — следили за своей жертвой от самого аэропорта.

Гиббард, возглавляющий компанию Tingdene, которая занимается обслуживанием домов для престарелых, прибыл в страну с супругой, пасынком и его невестой. Стоило арендованной ими машине припарковаться у гостиницы, как рядом остановились две машины и мотоцикл, а на иностранцев оказались нацелены два пистолета. Угроза не возымела действия — предприниматель отказался отдавать багаж и наличность и бросился на грабителей.

Супруга Гиббарда с сумками в руках успела покинуть место схватки, а сам он вместе с пасынком отважно противостоял грабителям, но ровно до тех пор, пока те не пустили в ход оружие. Зоун получил пулю в ногу, но выжил, а вот для бизнесмена ранение оказалось смертельным. Злоумышленники скрылись, так ничем и не поживившись.

Преступление имело огромный резонанс, только вступивший в должность президент Альберто Фернандес назвал его "отвратительным поступком, который нельзя терпеть". Спустя два дня следователи заявили о поимке четверых подозреваемых, которые также могут быть причастны к нападению на гражданина Канады в ноябре.