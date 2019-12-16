Предстоящая неделя в Москве будет очень теплой

В середине предстоящей недели в Москве ожидается рекордно теплая погода. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Температура воздуха 18-19 декабря будет близка к рекордно высокой (за 140 лет), мы прогнозируем, что в Москве будет где-то около 5 градусов, а рекорды у нас для этих чисел – 5 с небольшим градусов", – цитирует Позднякову РИА Новости.

По словам синоптика, теплая погода продержится в столице до конца недели. Причем выше нуля температура будет держаться и днем, и ночью, поэтому осадки будут преимущественно в виде дождя. Такая погода, по словам эксперта, характерна для конца октября и начала ноября.

В конце недели осадки прекратятся, однако усилится ветер.

"Несмотря на то, что температура воздуха будет положительная, ощущение будет, что на улице стало холоднее, чем было накануне", – предупредила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в ночь на вторник, 17 декабря, порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Температура воздуха составит 1-3 градуса выше нуля в столице и от 0 до 5 по области. Днем максимальная температура составит 2-4 градуса в мегаполисе и 0-5 в регионе. Днем в среду, 18 декабря, при той же температуре воздуха порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. В четверг, 19 декабря, скорость ветра составит уже 17-22 метра в секунду.