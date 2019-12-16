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16 декабря 201917:59 Максим Опарин

Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

Нулевое захоронение: через семь лет отходов в Подмосковье оставаться не будет

Захоронение мусора в Подмосковье полностью завершат к 2027 году. Об этом заявил зампред областного правительства Евгений Хромушин на пресс-конференции, где подвели первые итоги работы новой программы по обращению с отходами. Как развивается эта система?

Мусоровозы один за одним привозят отходы на комплекс по переработке в Мячково. Сначала рабочие вручную отделяют крупные отходы. Затем в барабане мусор разделяется на мелкие и крупные фракции. А уже после его ждет еще два вида сортировки. Оптический сепаратор делит пластик по видам, а магнитный выбирает металлы.

В итоге это уже и не отходы вовсе, а сырье. В брикетах оно будет отправлено для вторичного использования. Например, из пластиковых бутылок может получиться наполнитель для пуховиков или даже спортивная форма.

Органические отходы тоже имеют вторую жизнь. В одном из цехов проходит процесс компостирования. Вся масса при помощи специальных бактерий перегнивает при температуре в 70 градусов, чтобы погибали личинки мух и других паразитов. Раз в три дня эту кучу ворошат специальные машины.

"Компостирование поможет нам избавиться от неприятного запаха, чтобы не беспокоить местных жителей, и также по технологии компостирования вырабатывается технический грунт", — говорит заместитель генерального директора по эксплуатации объектов комплекса по переработке отходов Андрей Юрченков.

Год назад в Московской области перешли на раздельный сбор мусора. Во дворах появились новые контейнеры. В синий жители Подмосковья бросают бумагу, металл, пластик и стекло, а в серый — органику и смешанный мусор. Такая сортировка отходов на первичном этапе — база для создания современной системы обращения с отходами.

"Мусор из этого бачка должен по отдельному пути отдельными мусоровозами собираться и направляться сразу на сортировку и последующую переработку. Мусор из этого бачка мы можем более чем на 50 процентов вернуть во вторичную переработку", — говорит заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

В Подмосковье закрыты 26 переполненных полигонов и сотни несанкционированных свалок.

"За 2019 год мы рекультивировали порядка 730 несанкционированных свалок. Я надеюсь, что в следующем году таких несанкционированных свалок будет гораздо меньше", — говорит член совета директоров группы компаний ''Эколайн'' Евгений Михайлов.


Половина отходов непригодна для вторичного использования. Пока их захоранивают на специальных площадках с тройной защитой. Попадание фильтрата в почву исключено.

Но и эта мера — временная. В ближайшем будущем неперерабатываемые отходы — так называемые хвосты — ждет термическая обработка. Мусор будут сжигать при температуре 1260 градусов и превращать в энергию.

"После ввода заводов по переработке эти 50 процентов будут отправляться на термическую утилизацию, и мы, по сути, придем к нулевому захоронению — то есть, отходов оставаться не будет", — рассказал генеральный директор управляющей компании "Региональный оператор" Святослав Полянский.

В планах — строительство четырех комплексов по термической переработке отходов. Они смогут вырабатывать 280 мегаватт энергии. Этого хватит, чтобы запитать дома двух миллионов жителей. Первый завод начнет свою работу в 2021 году.

Текст: "Вести-Москва"

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