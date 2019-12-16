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16 декабря 201922:49

Воздушные разведчики США кружили над Калининградской областью

EPA

Два стратегических беспилотных летательных аппарата ВВС США Global Hawk 16 декабря совершили многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики.

Как передает "Интерфакс", об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Разведывательные дроны взлетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. После пролета беспилотников над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей один из них несколько часов на высоте 16 километров летал вдоль севера Калининградской области, другой шпионил в том же регионе, но северо-западнее.

В районе Балтики кружил и самолет дальней разведки авиации США RC-135V, который кроме этого летал вдоль границ северо-запада Белоруссии, Псковской и Ленинградской областей.

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