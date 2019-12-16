Bloomberg оштрафовали на 5 миллионов евро за фейк-ньюс

Французские надзорные органы оштрафовали на пять миллионов евро информационное агентство Bloomberg. Причиной стало распространение ложной информации трехлетней давности.

Как сообщает агентство France-Presse, Bloomberg опубликовало заведомо неправильные данные, которые 22 ноября 2016 года привели к падению стоимости акций крупнейшей строительной французской корпорации Vinci. В частности, фальшивым оказался пресс-релиз, в котором отмечалось, что компания начала пересмотр своих счетов после серьезных нарушений.