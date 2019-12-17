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17 декабря 201910:10

Чемпион мира по шахматам Карлсен лидирует в официальной Fantasy по АПЛ

Магнус Карлсен

Магнус Карлсен
EPA

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен является лидером официальной Fantasy по английской премьер-лиги. В общей сложности команда норвежского шахматиста набрала 1152 очка, а в этом туре – 67 очков.

29-летний норвежец на на одно очко опережает ближайшего преследователя. Всего участниками фентези по АПЛ являются более семи миллионов человек. После того как шахматист возглавил общий зачет, он обновил описание профиля в Twitter.

Примечательно, что в фентези-команде Карлсена нет ни одного футболиста "Манчестер Сити", а стартовый состав его команды выглядит следующим образом: Гассанига ("Тоттенхэм"), Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Сеюнджю ("Лестер"), Ландстрем ("Шеффилд Юнайтед"), Мане ("Ливерпуль"), Салах ("Ливерпуль"), Сон ("Тоттенхэм"), Алли ("Тоттенхэм"), Муссе ("Шеффилд Юнайтед"), Абрахам ("Челси"), Варди ("Лестер").

Запасные: Дэвид Баттон ("Брайтон"), Келли ("Кристал Пэлас"), Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Симпсон ("Борнмут").

Напомним, Fantasy – это игра, в которой участники собирают свою команду из действующих футболистов. Результаты в Fantasy напрямую зависят от статистики игроков, показанной в матчах чемпионата Англии.

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