"Зенит" и Сергей Семак договорились о новом контракте

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Новое соглашение "сине-бело-голубых" с 43-летним специалистом будет рассчитано до лета 2021 года.

Руководство "Зенита" не считает работу Семака неудовлетворительной. Как сообщает "Спорт День за Днем", контракт, который полтора года назад был заключен по схеме "2+1", будет продлен на тех же условиях.

Семак возглавил "Зенит" летом 2017 года. Под руководством 43-летнего специалист "сине-бело-голубые" одержали 45 побед, потерпели 19 поражений и десять раз сыграли вничью. В 2018 году Семак привел петербуржцев к чемпионству.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ "Зенит" одержал 14 побед в 19 матчах и с 45 очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков. В групповом раунде Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в квартете с "Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".