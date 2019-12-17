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17 декабря 201914:20

Жившие с отцом-насильником дети не имели документов и не ходили в школу

Жившие с отцом-насильником дети не имели документов и не ходили в школу

В администрации Гатчинского района ничего не знают о детях Андрея Бовта, подозреваемого в хранении оружия и насилии над дочерью. Сам задержанный, по данным властей, жил на территории района без регистрации. Документов на собственность дома и участка у него также не было, передает "Интерфакс".

По информации Гатчинской клинической больницы, восемь детей Бовта, среди которых есть приемные, родились не в Гатчинском районе.

"В учреждения образования обращений для зачисления детей не было. Документы, удостоверяющие личность детей, отсутствуют", – отметили в районной администрации. Информации о детях нет и в местных органах опеки. Впрочем, жалоб на семью тоже не поступало.

Сообщается, что в данный момент с детьми работают психологи. Гатчинская администрация рассматривает варианты временного жилья для несовершеннолетних, а также планирует оказать семье содействие в оформлении документов.

Ранее сообщалось, что эвакуированные из дома Бовта дети были направлены в больницу, где проходят обследование. Примечательно, что никто из детей, старшему из которых 17 лет, не смогли назвать свою фамилию.

Как выяснилось, семья Бовта жила в антисанитарных условиях. Это зафиксировано на видеозаписи, которую опубликовало управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области.


На кадрах оперативной съемки запечатлены интерьеры дома: спортзал с дощатым полом, захламленная ванная комната без раковины, жилая комната с голыми стенами и деревянными двухъярусными кроватями, подвал, который превратили в тир – там дети упражнялись в стрельбе.

Мнения соседей о семье задержанного разделились. Одна из соседок ранее рассказала, что глава семейства производил неприятное впечатление. Другая жительница деревни Химози рассказала, что семейство Бовта не раз помогало ей по хозяйству.

"В доме живет хорошая семья: Андрей с женой и брат, не знаю с чей стороны, и дети, – рассказала женщина журналистам. – Очень хорошая и набожная семья".

В доме, где не было вещей первой необходимости, например, матрасов на кроватях, действительно нашли множество икон, а во дворе дома стоит деревянный крест.

Оперативники нагрянули в дом Бовта вечером 16 декабря. В особняке обнаружили склад оружия и боеприпасов. Мужчину заподозрили не только в хранении оружия, но и в насилии над 13-летней дочерью. В отношении отца семейства возбудили два уголовных дела, его самого, его жену и детей допросили.

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