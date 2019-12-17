Тренер "Реала" Зидан: перед матчем с "Барселоной" думаю только о футболе

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился с журналистами ожиданиями от перенесенного матча с "Барселоной", который пройдет в среду, 18 декабря. Игру отменили политические протесты в Каталонии. Тренер отметил, что думает только о футболе.

"Мы не боимся ехать в Барселону и должны направить всю свою энергию на поле и думать об игре, — цитирует Зидана издание As. – Обо всем остальном мы можем поговорить в течение недели. Мы концентрируемся на том, что будет происходить на поле. Больше ни на чем. Давайте играть в футбол".

Наставник "Королевского клуба" ушел от прямого ответа на вопрос о возможных провокациях во время игры в адрес Мадрида и возможной реакции на это арбитров: "Судью нужно оставить в покое, я думаю, он хочет делать свою работу так же, как и мы. Вокруг матча много шума, но в итоге люди хотят просто посмотреть футбол, не более того".

Зидану напомнили, что ранее представители "Барселоны" жаловались на рефери, но тренер не считает это средством давления на его команды: "Я так не думаю. Меня это не сильно беспокоит и я в это не верю. Думаю также, что каждый может высказывать свое мнение и говорить то, что хочет".