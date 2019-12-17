Пилотов, посадивших аварийный бомбардировщик, наградят

Экипаж дальнего бомбардировщика Ту-22М3, который аварийно сел в Астраханской области, представлен к государственным наградам. В Министерстве обороны особо отметили, что, даже несмотря на отказавший двигатель самолета, пилоты смогли отвести боевую машину в сторону от населенного пункта и приземлить на грунт, пишет агентство "Интерфакс".

Также военные уточнили, что экипаж самостоятельно выбрался из Ту-22М3. Пилотов уже нашли и доставили на авиабазу. Бомбардировщик летел без боекомплекта. Разрушений и жертв на земле нет.