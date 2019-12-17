В уральском музее сам собой поднялся купол, скрывающий Челябинский метеорит

В уральском музее самопроизвольно поднялся купол, под которым хранится обломок Челябинского метеорита. Об этом сообщил представитель отдела по связям с общественностью исторического музея Южного Урала Юрий Богатенков. Как передает РИА Новости, в музее не могут объяснить причины этого явления.

Богатеников рассказал, что инцидент произошел днем 14 декабря на глазах у многочисленных посетителей.

"На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет, причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не было", – заверил представитель музея.

По его словам, ни купол, ни фрагмент метеорита повреждений не получили. В данный момент они находятся на своем месте.

Сотрудник музея Айвар Валеев опубликовал в Facebook акт о самопроизвольном поднятии купола. Он уточнил, что поднять купол довольно сложно.

"Это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся. Мы смеемся: брат челябинского метеорита (много писали о нем в ноябре) передал какой-то привет нашему, а тот решил ответить и выдохнул", – отметил он.

По словам Валеева, смотрители музея до сих пор в шоке от увиденного.

Метеорит пронесся над Челябинской областью 15 февраля 2013 года. Когда он упал на землю, наблюдатели услышали звук, похожий на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой обломок весом более 600 килограммов подняли со дна озера. Именно он и хранится в выставочном зале государственного исторического музея "Южный Урал" под специальным куполом.