Хоккеисты "Куньлуня" забросили четыре безответные шайбы в ворота "Адмирала"

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пекинский "Куньлунь Ред Стар" на льду домашней "Шоуган-Арены" обыграл владивостокский "Адмирал", забросив четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Спенсер Фу, Олли Палола Эндрю Миллер (25) и Деванте Смит-Пелли (31). Форвард Тайлер Вонг записал на свой счет две результативные передачи.

"Куньлунь" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 43 очками поднялся на пятое место в Восточной конференции, обойдя "Автомобилист", "Адмирал" и "Сибирь", в активе которых 43, 42 и 41 очко соответственно.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ пекинцы в среду, 18 декабря, вновь сыграют с командой из Владивостока, начало встречи в 14:30 по московскому времени.