Власти: 15 тысяч москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации в 2020 году

Около 15 тысяч участников столичной программы реновации жилья получат ордера на новые квартиры в течение следующего года, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"С момента старта программы около 17 тысяч москвичей получили ордера или переселились, а в следующем году мы выдадим ордера еще 15 тысячам горожанам", - отметил Марат Хуснуллин, чьи слова приводит пресс-служба столичного Стройкомплекса.

В будущем объемы строительства жилья в рамках реновации будут увеличиваться. В дальнейшем ежегодно будут выдавать 18-25 тысяч ордеров на переселение. Он также заверил, что завершение программы можно ожидать в ближайшие три-четыре года. "Мы определили две крупнейшие площадки для строительства нового жилья в Ватутинках и в Мамырях. Кроме того, есть ряд локальных площадок для строительства нового жилья, однако, я думаю, что программа в целом будет завершена в течение 3-4 лет", - добавил вице-мэр

В районе Ватутинок уже начались строительные работы, здесь планируют построить 300 тыс кв м жилья.

Московская программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир, в которых проживает более 1 миллиона человек. На месте снесенных панелек город за свой счет построит новое жилье.