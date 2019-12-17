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17 декабря 201921:02 Валентин Богданов

"У пилотов и пассажиров не было шансов": Boeing приостанавливает выпуск смертоносного лайнера

"У пилотов и пассажиров не было шансов": Boeing приостанавливает выпуск смертоносного лайнера

Акции корпорации Boeing сегодня упали сразу на 5%. Причина — твердое заявление руководства компании. Американский авиапроизводитель, после очевидно так и не решенных проблем с лайнером 737 MAX, все-таки принял решение приостановить его выпуск. Решение вступает в силу с Нового года.

Масштаб проблем, которые приковали Boeing к земле, легче всего оценить с высоты птичьего полета. Авиакомпания Southwest — крупнейший в США заказчик 737 MAX — прямо с конвейера перегоняет их на авиационную свалку в южной Калифорнии.

А территория возле авиазавода в Рентоне напоминает стоянку у супермаркета. Начальство забирает у работников парковочные места, втискивая Boeing как малолитражки.

Впрочем, теперь дело может дойти и до мест рабочих. Пресс-релиз, в котором заявляют, что массовых увольнений не будет — это как минимум повод задуматься о бирже труда.

"Может ли это оказать серьезные последствия для экономики США? — Конечно, может. У Boeing 600 компаний-поставщиков, это десятки тысяч сотрудников, которые окажутся под ударом. Не считая 12 тысяч сотрудников самой компании Boeing, занятых на производстве 737-х", — обсуждается ситуация на телеканале SBC.

Акции Boeing — в крутом пике. Новость о приостановке производства уронила их еще на 4,5%. Общие издержки корпорации превысили 8 миллиардов долларов.

Страдают и смежники. Рухнули ценные бумаги компании Spirit AeroSystems. Она делает фюзеляжи, которые из Канзаса в Рентон доставляют по железной дороге. Зачем фюзеляжи, двигатели, электроника, если 400 MAX давят бетон и перспективы того что вскоре они поднимутся в воздух, все более туманны?

В годовщину первой из двух катастроф, что произошли в Индонезии и Эфиопии и унесли жизни 346 пассажиров в Конгресс пришел глава корпорации Деннис Мюлленбург.

"Я бы хотел сказать, и от своего имени, и от имени корпорации Boeing – мы искренне и глубоко сожалеем", — сообщил он.

Выступая, глава Boeing видел принесенных в зал плакатах лица тех, кого убила придуманная для последней версии 737-го система MCAS. Электронный костыль, которым Boeing снабдил свою уже не самую передовую конструкцию ради того, чтобы не выпадать из конкурентной гонки с Airbus.

Пересилить программу, которая самостоятельно меняет угол атаки так, что самолет камнем летит вниз, не смогли пилоты Lion Air и Ethiopian Airlines. Как показывает опубликованная New York Times переписка боинговских техников, у линейных экипажей просто не было шансов.

Марк Форкнер: "Система MCAS теперь активна и у меня в симуляторе она ведет себя как безумная. Так что я, получается, врал регуляторам (по незнанию)".

Патрик Густавсон: "Это не ложь, никто не сказал нам, что в этом все дело".

Марк Форкнер: "Я выравниваюсь на высоте 4000 футов, на скорости 230 узлов, а самолет сопротивляется, как сумасшедший".

Врали потому что быстрее нужно было закончить сертификацию. С ней тоже вышло не чисто. Федеральное управление гражданской авиации США по сути устранилось от оценки слабых сторон самолета, доверив это самому Boeing. Обманывали и тех, кто садился за штурвал.

"У пилотов не было шансов, пассажиры оказались в летающих гробах из-за того, что в Boeing решили скрыть проблемы с системой корректировки полетов", — сообщил Ричард Блюменталь, сенатор.

На свой среднемагистральник Boeing собрал почти 5000 заказов. Несколько машин успели поставить и в Россию. Максы в нашей стране есть только у S7. Оба самолета базируются в новосибирском Толмачево, где им проводят техобслуживание, но следуя мировому запрету, конечно, не поднимают в воздух.

Оказавшееся с Boeing в связке Федеральное управление гражданской авиации США накануне заявило, что ждать скорого возврата в небо проблемной модели — не стоит.

"Это потрясло компанию до основания. Это не то, что через год мы вспомним и скажем, что восстановление было болезненным", — заявил Джо Швиттерман, авиационный эксперт.

И дело тут уже не только в авиации.

Boeing — один из крупнейших американских экспортеров. Приостановка производства и потеря рабочих мест — пребвыборный удар по Дональду Трампу. Успехи в экономике для президента США- та подъемная сила, которая делала его недосягаемым для конкурентов.

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