Это подарок: Дептранс не стал аннулировать случайно начисленные на "Тройку" 20 тысяч

До Нового года остается еще две недели, но десятки москвичей уже получили неожиданные подарки. На их карты "Тройка" после поездки на МЦД были зачислены крупные суммы — до двадцати тысяч рублей. Смогли ли те, кому улыбнулась удача, воспользоваться своими выигрышными проездными билетами?

Дмитрий Староверов приложил свою карту к считывающему устройству. Баланс "Тройки" составлял 212 рублей, что можно назвать "остатками былой роскоши". Но вчера, 16 декабря, на своем привычном маршруте он вдруг обнаружил сумму, которая была больше чем в 100 раз:

— Пошел к кассе, протянул карту к кассиру и сказал: "Смотрите, у меня там странный баланс, это нормально?. Мне ответили: "Сейчас у вас 20881 рубль, а обычно сколько?", я ответил, что в районе 200-300, не больше. Кассир развеселилась и сказала, что мне с "Тройкой" надо в службу работы с картами. Я временем не располагал и подумал: починят — хорошо, не починят — еще лучше".

Починили — баланс стал равен нулю, а ведь как преподаватель математики Дмитрий уже все посчитал. По его данным, если бы на карте сумма не сгорела, он смог ездить бы по ней более двух лет. Сам Дмитрий не в состоянии положить на карту 20 тысяч.

Случай оказался не единичным. Первым о своем невероятно похорошевшем проездном сообщил в социальных сетях Антон Белицкий. В комментариях к его посту посыпались фотографии таких же нереальных балансов от других пассажиров — тысячи и десятки тысяч рублей. Такой аттракцион невиданной щедрости от столичной транспортной системы ожидать было бы странно и с Антоном, конечно, связались:

— Взамен мне выдали "Тройку" с номиналом в тысячу рублей и сувениры: брендированный портативный аккумулятор, ручки и новогодний шарик.

На ручки и шарик Антон теперь смотрит с определенной долей грусти, ведь уже вышла новость — неожиданно получившим на свои карты "сказочный клад" москвичам обнулять ошибку не будут. Об этом Департамент транспорта сообщил в ответе пользователю социальной сети:

"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦПКК к Новому году".

Обидно и математику Дмитрию — он вообще не получил ни ручек, ни шарика. Впрочем, опрошенные нами выиграть в лотерею у столичного Департамента транспорта надеются не особо, поскольку к таким подаркам не привыкли, а бесплатный сыр только в мышеловке.

При этом официально на "Тройку" можно положить не больше 2500 тысяч, но выходит, что любой из этих пассажиров может вдруг оказаться обладателем билета воистину бесконечного, как сказочный неразменный пятак. О счастливчиках, на которых указал перст столичной транспортной фортуны известно лишь, что все они делали пересадку с МЦД на метро. История явно должна подогреть интерес к недавно открытым диаметрам. А вдруг ближе к Новому году сбой пойдет уже на миллионы?