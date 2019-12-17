Германия ответит США на возможные санкции в отношении "Северного потока - 2"

Германия готова реагировать на возможные санкции США в отношении "Северного потока-2". Правительство ФРГ намерено изучить законопроект, который подпишет американский лидер Дональд Трамп, сообщает таблоид Bild, ссылаясь на документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

Германия проверит, каким именно образом санкции США повлияют на реализацию проекта "Северный поток – 2". Берлин не исключает, что ограничительные меры способны воспрепятствовать прокладке труб в датских водах.

В документе отмечается, что Германия собирается выждать переходный период, который длится тридцать дней. Если за это время трубопровод не достроят, правительство Берлина будет думать, как именно реагировать на санкции.



Ранее сообщалось, что в Конгрессе США 11 декабря одобрили согласованный демократами и республиканцами проект военного бюджета на 2020 год. В него включено положение о необходимости введения санкций в отношении "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока". Документ должен поступить на подпись Трампу, только после этого он вступит в силу. Ожидается, что это произойдет до 20 декабря.