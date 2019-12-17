США включили в оборонный бюджет помощь Украине и санкции против России

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2", передает "Интерфакс".

Законопроект одобрили 86 сенаторов, против высказались 8 парламентариев.

Положение о санкциях включает в себя блокировка транзакций на территории США и запрет на получение американских виз для топ-менеджеров тех компаний, которые участвуют в строительстве магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. "Северный поток-2" проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Кроме того, санкции касаются другого российского проекта – газопровода "Турецкий поток".

Помимо это в военный бюджет включена помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. При этом документ запрещает сотрудничество между Пентагоном и министерством обороны России.

Всего же базовый американский оборонный бюджет составляет 635 миллиардов долларов. Не считая почти 72 миллиардов долларов на финансирование разнообразных чрезвычайных операций за рубежом и 5,3 миллиарда долларов, предусмотренных на устранение последствий чрезвычайных ситуаций.

Теперь законопроект должен одобрить президент США Дональд Трамп.