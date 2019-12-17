Президенты России и Франции обсудили широкий круг вопросов

В ходе состоявшегося по инициативе французской стороны телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили широкий круг вопросов.

По информации Кремля, собеседники дали позитивную оценку достигнутым на саммите "нормандской четверки" 9 декабря в Париже договоренностям. Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию встречи на высшем уровне и подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

Также президенты России и Франции отметили необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем, передает ТАСС. В этой связи была подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию.

Кроме того, Владимир Путин во время разговора с французским коллегой проинформировал его о ходе выполнения российско-турецких договоренностей относительно северо-востока Сирии и ситуации в Идлибе. С обеих сторон была акцентирована важность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении, а также подчеркнута значимость продвижения межсирийского политического процесса.

Была затронута и проблематика транзита российского газа в страны ЕС через территорию Украины.