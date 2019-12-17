Баскетболисты "Зенита" уступили "Маккаби" в Евролиге

Баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" дома принимали "Маккаби" из Тель-Авива в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Хозяева паркета не сумели обыграть гостей, уступив сопернику со счетом 71:82 (21:21, 9:10, 12:28, 29:23).

Самым результативным игроком встречи стал Тайлер Дорси из "Маккаби", набравший 17 очков. В составе питерской команды лучшим оказался Томас Уилл, в активе которого 15 баллов.

"Зенит" после 14 матчей занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги, потерпев 11 поражений. Израильский клуб идет четвертым, одержав десять побед.