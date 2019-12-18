Сергей Лавров: Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, современная европейская культура была бы немыслима без взаимодействия с Россией. "Российская газета" публикует его статью, посвященную 30-летию подписания Соглашения о торговле между СССР и Европейскими сообществами.

"Несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. И крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии. К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба — сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем", — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ.