Упавший на пути пассажир остановил движение по Замоскворецкой линии метрополитена

Утром в среду, 18 декабря, в результате падения пассажира на пути было остановлено движение поездов по Замоскворецкой ("зеленой") линии Московского метрополитена.

На перегоне от станции "Орехово" до "Автозаводской" поезда в настоящее время не идут, в обратном направлении – движутся с увеличенными интервалами, передает ТАСС.