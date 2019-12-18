Британские компании поднимают продуктивность работников с помощью неудобных унитазов

Британские производители разработали неудобный унитаз, чтобы офисные сотрудники проводили в уборной меньше времени. Как пишет Metro, служащие частенько задерживаются в туалете в ущерб рабочему времени, и это обходится британскому бизнесу примерно в 4 миллиарда фунтов стерлингов (более 5 миллиарда долларов) ежегодно.

Компания Standard Toilet создала унитаз, сиденье которого расположено под наклоном. Ее представители уверяют, что просидеть на таком фаянсовом изделии больше пяти минут довольно сложно.

Создатели унитаза отмечают, что сидеть на их изделии полезно: неудобная поза помогает укрепить мышцы таза и благотворно воздействует на осанку.

Сообщается, что изделие StandartToilet одобрила Британская туалетная ассоциация. Новинкой уже заинтересовались муниципальные учреждения страны.

6 ноября сообщалось о том, как сокращение рабочей недели до четырех дней повлияло на эффективность сотрудников Microsoft. Эксперимент, проведенный в японском отделении компании, дал впечатляющие результаты: продуктивность, выраженная в сумме продаж в расчёте на одного сотрудника, выросла на 40 процентов.