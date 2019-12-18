Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", суд обратил взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита, а именно на квартиру артиста, начальная стоимость которой составляет 193 миллиона 257 тысяч рублей. Кроме того, обращению также подлежит бытовая техника, находящаяся внутри. В ее числе духовой шкаф, четыре кондиционера, а также кофемашина.

Исковое заявление было подано к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн". Сумма основного долга составила 651 тысячу евро. Теперь в нее входят штраф, неустойка и проценты. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров задолжал по оплате коммунальных услуг. Кроме того, у певца было более тридцати неоплаченных штрафов ГИБДД, которые он уже оплатил.