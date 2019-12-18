Подмосковные полицейские убили выпившего мужчину во время задержания

Гибелью завершилось задержание 44-летнего жителя Серпухова, которого полицейские скрутили и силой затолкали в патрульный автомобиль. Теперь стражей порядка подозревают в превышении должностных полномочий.

Трагический случай произошел днем 15 декабря около кафе на Комсомольской улице. По данным СКР, Александр был пьян и грубо матерился, "в связи с этим он был помещён в патрульный автомобиль. Однако у отделения задержанному стало плохо, он начал задыхаться. К моменту прибытия врачей спасать было некого — медики констатировали смерть от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота.

По версии "МК", в тот день четверо приятелей собрались в пивной, за соседним столиком обедали стражи порядка. Разошлись быстро, один из друзей Александра заглянул в парикмахерскую, а когда вышел на улицу, увидел, как его товарища крутят те же полицейские, что были в пивной. Патологоанатом, по утверждению родственников, обнаружил на груди Александра след от ботинка, а также серьезные повреждения на голове и теле.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти мужчины. Участвовавшим в задержании правоохранителям инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.