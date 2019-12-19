Буффон повторил рекорд Мальдини в чемпионатах Италии

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон помог своей команде добиться победы в мачте 17-го тура чемпионата страны по футболу против "Сампдории". "Старая синьора" выиграла со счетом 2:1, а 41-летний голкипер догнал Паоло Мальдини по числу встреч, проведенных в итальянском первенстве.

Теперь в активе Буффона 647 таких игр. Кроме того, знаменитый итальянец побил клубный рекорд по количеству матчей. Он провел 479-ю встречу в футболке "Ювентуса" и обогнал по этому показателю экс-форварда "Старой синьоры" Алессандро Дель Пьеро.

В матче с "Сампдорией" победу "Ювентусу" принес гол Криштиану Роналду на 45-й минуте игры. До этого соперники обменялись голами Пауло Дибалы (19-я) и Джанлуки Капрари (35-я).