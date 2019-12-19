Первый Cybertruck заметили в Москве

Первый Cybertruck от Tesla, на который пока что только принимают предзаказы по всему миру, заметили в Москве. Детальный осмотр, правда, выявил картонность сборки киберпикапа — к детищу Илона Маска он не имеет никакого отношения, разве что его создатели вдохновлялись "низкополигональными" идеями, разошедшимися на мемы после презентации.

Кустарно произведенный автомобиль сначала заприметили на пути из Химок в Москву, позже водители наблюдали его на МКАД. Многих озадачила конструкция новинки автопрома.

"Как водила туда залез? Дверей нет вообще... Натянули на голову?" — любопытствовал один из пользователей. Ответа не последовало, зато появилось множество комментариев на тему "наколенной" сборки.

Ранее Cybertruck был замечен на шоссе в США, в частности, Илон Маск на электропикапе съездил в ресторан.

На рынок первые модели должны поступить в 2021 году.