Леопард унес мальчика в джунгли на глазах у друга

В индийском штате Уттар-Прадеш леопард напал на детей.

Пятилетний Четан и четырехлетний Нишу играли на улице. Неожиданно к ним подкрался леопард. Зверь бросился на детей, ранил Нишу, схватил Четана и убежал в джунгли. Нишу с травмами доставили в больницу.

Спустя два дня местные жители нашли его Четана. Леопард частично съел ребенка и бросил останки на поле.

Как сообщает Daily Mail, это уже второе происшествие за два дня в этом штате. В другой деревне леопард атаковал пятилетнего мальчика, но родственники успели его спасли.