Торнадо разрушил ремонтную мастерскую в Колумбии. Видео

По американскому штату Миссисипи во вторник пронеслись не менее 14 мощных смерчей, пиковая скорость ветра по информации метеорологических служб, достигала 200 км/ч. От торнадо пострадали семь человек.

Камера наблюдения автомастерской, расположенной в Колумбии, зафиксировала на видео разрушительное действие природного явления — смерч с дождем и грозой приблизился к парковке и нескольким зданиям и разрушил их.

"Мы благодарим Господа за то, что он защитил нас во время стихии", — позже написал коллектив мастерской на своей странице в социальной сети и выразил признание своим соседям за то, что помогли с уборкой и принесли еду.