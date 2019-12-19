Хабиб Нурмагомедов: буду особенно сильно бить Фергюсона

Чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит бой с американцем Тони Фергюсоном, пояснил журналистам, в каких компонентах он лучше соперника, и почему очень многое в поединке будет решать сила удара.

"Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у соперника, — цитирует российского бойца портал Valetudo.Ru. – Я же не могу подходить к бою неуверенно. При этом считаю, что я намного лучше его в борьбе, я намного лучше его физически, я крепче его и я еще не проигрывал в отличие от него".

Нурмагомедов напомнил, что у Фергюсона случилось семь нокдаунов в рамках боев UFC: "Он очень много падает от ударов, так что, бить я умею, а его я буду особенно сильно бить. Но будет правильно отметить и его сильные стороны: Тони идет на хорошей победной серии – с 12-го года не проигрывал. Соперник очень хороший. Вообще за всю историю UFC никогда не встречалось два бойца, у которых по 12 побед подряд, так что это будет большое историческое событие".

"Как к сопернику я отношусь к нему очень ответственно. Я тренируюсь, где бы я ни был, но с января я начну усиленно тренироваться. Если бы я с декабря начал усиленные тренировки, было бы неправильно, потому что до боя 4 месяца, можно перегрузиться. Чтобы распределить равномерно нагрузки, мы начнем с января. Где-то 100 дней тяжелых тренировок и, как говорится, в бой", — заключил Хабиб.