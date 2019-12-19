96-я гумколонна МЧС везет на Донбасс новогодние подарки

Из Ростовской области на Донбасс отправили 100 тонн гуманитарной помощи. 96-я колонна МЧС выехала из донского спасательного центра рано утром. Часть гуманитарной помощи направляется в Донецк, другая — Луганск.

Как уточняет ГТРК "Дон-ТР", в этот раз гуманитарную помощь в основном составляют новогодние подарки для детей Донбасса, а также канцелярские принадлежности и лекарства.