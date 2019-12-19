Московское "Динамо" расправилось с "Северсталью", ЦСКА скромно обыграл СКА

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно шесть встреч. Самый крупный счет был зафиксирован в Москве, где "Динамо" принимало череповецкую "Северсталь". Динамовцы победили с результатом 8:1.

Гости сумели завершить вничью первый период. На гол Дмитрия Яшкина ответил Владислав Кодола, реализовавший численное преимущество. Но во втором периоде "Динамо" четыре безответных шайбе, а в третьем добавило еще три. Даннил Тарасов записал на свой счет три гола, две шайбы забросил Дмитрий Яшкин, по одной Андре Петерсон, Иван Игумнов и Андрей Миронов.

В "зеленом дерби" – матче соседей "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" преуспели казанцы, обыгравшие дома уфимцев 2:1. У "барсов" отличились Виктор Тихонов и Джастин Азеведу. Единственный гол в составе "Салавата" записал на свой счет Теему Хартикайнен.

"Авангард" в Балашихе принимал новосибирскую "Сибирь". На 8 минуте Михаэль Руохомаа вывел гостей вперед. Но первый успех "Сибири" оказался последним. "Авангард" же ответил точными бросками Роба Клинкхаммера, Сергея Широкова и Кирилла Семенова. В Восточной конференции лидирует "Ак Барс" – 56 очков. У идущего вторым "Авангарда" 52 очка.

В Хельсинки, где играли "Йокерит" и ярославский "Локомотив", игровое время не выявило победителя – 4:4. У хозяев отличились Марко Аннтила, Брайан О'Нил, Микко Лехтонен и Питер Регин. В составе "Локомотива" две шайбы забросил Павел Кудрявцев, по одной записли на свой счет Максим Афанасьев и Магнус Паарви. Буллиты лучше исполнили хоккеисты "Локомотива" 3:2.

Всего одна шайба решила судьбу матча в Подольск, где "Витязь" принимал рижское "Динамо". На 51 минуте Петри Йормакка поразил ворота рижан и принес "Витязю" победу с результатом 1:0.

Такой же счет был зафиксирован в главном матче игрового дня. СКА принимал ЦСКА на "Газпром-Арена" в присутствии 61 тысячи зрителей. Но болельщики хозяев были разочарованы, потому что победу с результатом 1:0 праздновали гости. Единственную шайбу на 50 минуте забросил Сергей Калинин. ЦСКА благодаря этому выигрышу набрал 55 очков и вышел в лидеры Западной конференции. У СКА 54 очка.