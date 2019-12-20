Названы новые обладатели медали имени Михалкова

Никита Михалков вручил памятные золотые медали представителям культуры и общественным деятелям России.

Президент Российского фонда культуры наградил медалью имени Сергея Михалкова народную артистку СССР Александру Пахмутову, поэта Николая Добронравова и профессора Эву Колларову.

Еще одну медаль передали семье Сергея Алимова. Главный художник Театра кукол имени Образцова умер в начале этой недели, сообщает "Россия 24".

Медаль, учрежденная Российским фондом культуры присуждается раз в два года за вклад в воспитание молодого поколения. На ней изображен профиль Сергея Михалкова и его знаменитые слова — "Сегодня — дети, завтра — народ".

"Я очень рад, что имею возможность в очередной раз вручать медаль имени Сергея Михалкова, золотую медаль достойнейшим людям, внесшим гигантский вклад в нашу культуру, в нашу жизнь, в наше искусство. Люди, которые уже являются легендами. Причем тут дело даже не в том, что это премия тем, кто пишет для детей, нет. Это премия тем, кто понимает, что сегодня — дети, а завтра — народ", — сказал председатель Российского фонда культуры, народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Сергей Михалков.