Израиль нанес удар по экстремистам из ХАМАС

Израиль нанес удар по позициям радикального движения ХАМАС в Секторе Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии Обороны Израиля.

Отмечается, что атака была ответом на запуск ракеты палестинскими радикалами. В операции участвовали израильские истребители. Атака велась по объекту производства оружия, подземной инфраструктуре, а также по военно-морской базе ХАМАС.