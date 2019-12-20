Овечкин и Малкин вошли в Топ-6 лучших игроков уходящего 10-летия НХЛ

В преддверии нового года многочисленные издания подводят итоги не только минувших 12 месяцев, но и завершающегося 10-летия. ESPN опубликовал имена сотни лучших хоккеистов НХЛ, в который вошли 10 россиян, а Александр Овечкин и Евгений Малкин попали в Топ-6.

Капитан "Вашингтона Кэпиталз" Овечкин на 3-м месте, один из лидеров "Питтсбурга Пингвинз" Малкин занимает 6-ю строку. Ветеран российского хоккея Павел Дацюк, который играл за "Детройт Рэд Уингз" и теперь обитает в КХЛ, занимает 11-е место.

В список также попали Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг", 14-е место), Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз", "Коламбус Блю Джакетс", 22-е), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз", 25-е), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс", "Коламбус", 64-е), Андрей Василевский ("Тампа", 87-е), Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес Кингз", "Нью-Джерси Дэвилз", 88-е), Александр Семин ("Вашингтон", 100-е).

Возглавляет рейтинг-лист капитан "Питтсбурга" канадец Сидни Кросби, лидер "Эдмонтона Ойлерз" Коннор Макдэвид – второй, Эрик Карлссон ("Сан-Хосе Шаркс", "Оттава Сенаторз") – на 4-м месте, Хенрик Лундквист ("Рейнджерс") – на 5-м.