Погода выходных: снегопадов не ожидается

В самые короткие дни и самые длинные ночи года небольшие снегопады на европейской территории России пройдут только в приполярных регионах. На Северо-Западе, благодаря циклону облаков будет много, но осадки ожидаются в виде дождя.

По данным синоптиков, в Москве будет облачно, в субботу без осадков, в воскресенье местами пройдет небольшой дождь, температура +1,+3.

В Санкт-Петербурге облачно, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в субботу 0,+2, в воскресенье +3,+5.

На Русском Севере потеплеет, пройдут снегопады. В Мурманске -7,-9, в Архангельске в субботу -10, в воскресенье 0,-2, в Сыктывкаре в субботу -17, в воскресенье не ниже -10.

В Черноземье потеплеет, обойдется без существенных осадков. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу +1,+3, в воскресенье +3,+5.

На Верхней и Средней Волге ожидаются небольшие морозы, днем будет солнечно. В Нижнем Новгороде, Пензе и Саранске -1,-4, в Самаре -7,-10. В нижнем течении Волги тоже без осадков, но теплее, в Астрахани и Волгограде +2,+5.

На Юге, на фоне повышенного атмосферного давления в теплой воздушной массе, обойдется без осадков. В Симферополе и Краснодаре +12,+15, в Сочи до +17. В Ростове и Ставрополе +5,+8.

На Урале ветер ослабеет только в воскресенье, в субботу местами пройдет небольшой снег. В Магнитогорске и Челябинске -15,-18.

В Западной Сибири, благодаря циклону, пройдут небольшие снегопады. В Омске -9,-12, в Новосибирске и Барнауле -3,-6.

На юге Дальнего Востока, в антициклоне, будет морозно. В Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске -18,-21, в Благовещенске -25,-27, во Владивостоке -3,-6.