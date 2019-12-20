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20 декабря 201913:33

Российские судостроители передадут флоту четыре новых атомных подлодки

sevmash.ru

Судостроительное предприятие "Севмаш" планирует передать российским ВМС четыре атомных подводных лодки в 2020 году. Это носитель беспилотников "Посейдон" АПЛ "Белгород", стратегический крейсер "Князь Олег" и многоцелевые подлодки "Казань" и "Новосибирск", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко.

Помимо прочего, в ближайшее время флоту передадут стратегический подводный крейсер "Князь Владимир".

Что касается финансовых показателей, рассказал Будниченко, то в 2019 году рост производительности — 5,6%. Читая прибыль к концу года должна составить 3,3 миллиарда рублей, что на 1,3 миллиарда выше плана.

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