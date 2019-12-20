Организатор крушения "Сапсана" получил срок

Московским окружным военным судом приговорен к 22 годам колонии член "Исламского государства" (террористическая группировка запрещена в России) Эмом Бурхонов за организацию крушения "Сапсана" летом 2017 года, передает РИА Новости.

Бурхонов обвинялся по статьям о совершении теракта в составе организованной группы, создании террористического сообщества, незаконном приобретении оружия и взрывчатки.

В июле суд приговорил его семерых подельников — уроженцев Таджикистана на сроки от 15 до 21 года. В террористическую группу они объединились в 2017 году в Петербурге и в мае-июле разработали план теракта: исламисты решили взорвать скоростной поезд "Сапсан".

Уголовное дело Эмома Бурхонова было выделено в отдельное производство и слушалось позднее. Свою вину он полностью признал.

Как сообщалось, теракт произошел 13 июля 2017 года, когда "Сапсан" сообщением Москва — Санкт-Петербург врезался в установленную на железнодорожных путях металлическую конструкцию.

В результате были покорежены пять вагонов, но обошлось без жертв. Ущерб железной дороге следствием оценен в сумму более 55 миллионов рублей.