19-летний бомбардир "Зальцбурга" близок к переходу в "МанЮнайтед"

Норвежский нападающий "РБ Зальцбург" Эрлинг Холанд вскоре может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Норвежец уже прибыл в Манчестер для переговоров с "Юнайтед". Манкунианцы являются главным претендентом на юного вундеркинда, блеснувшего в Лиге чемпионов.

Особый приоритет у "МЮ" появился неслучайно – главным козырем в выборе Холандом потенциально будущего клуба является наставник "Красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер. Как сообщает Чемпионат.Com, норвежский специалист уже работал с Холандом в молодежной команде "Мольде".

Примечательно, что в переговорах со стороны Холанда принимает участие его отец Альфе-Инге, который в бытность игроком выступал за "Манчестер Сити". Существует версия, что свою карьеру он завершил как раз в матче против "МЮ", когда Рой Кин нанес ему страшную травму.

Эрлинг Холанд в текущем сезоне сыграл за "Зальцбург" во всех турнирах 22 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и семью результативными передачами.