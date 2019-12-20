19-летний бомбардир "Зальцбурга" близок к переходу в "МанЮнайтед"

СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Москва, Киев и Брюссель договорились
- Трамп торопит импичмент
- Что известно о стрелке на Лубянке
- ЕС продлил экономические санкции против России
- Роскачество рекомендовало три шампанских на Новый год
Самое читаемое
-
Полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
- "Мама, не переживай": мальчик умер в больнице после прыжков на диване
- Пятилетняя россиянка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров
- Леопард съел 5-летнего мальчика на глазах у друга
- Ревнивый муж заставил жену проглотить кольцо и избил ее до смерти
- Отчим подробно рассказал, как истязал своего 6-летнего пасынка
Телеканал "Россия"
-
"Тайны следствия-19": расследования продолжаются
- Главный фильм Нового года "Вторжение". Премьера трейлера
- Судьба Николая Цискаридзе. "Не верьте ученикам – предадут!"
- Премьера трейлера фильма "Стрельцов"
- В шоу "Привет, Андрей!" – лучшие юмористы страны
Вести.Экономика
-
В шаге от контракта: переговоры по газу продолжатся в Минске
- Топ-10 самых дорогих отелей в мире
- Путин усомнился в успехе демократов по импичменту Трампа
- ФРС удалось победить кризис на рынке РЕПО?
- Новый глава Банка Англии - кто он?
Вести.Hi-tech
-
Второй Samsung Galaxy Fold: фото
- Обзор Huawei Mate 30 Pro: с суперкамерой, без сервисов Google
- Исследование опровергло пользу "ночного режима" гаджетов
- Apple, Amazon и Google поддержат единый стандарт "умного дома"
- Обзор AirPods Pro: тишина по запросу
Авто.Вести.Ru
-
Новая Kia Optima получила полный привод и мотор на 290 сил
- На УАЗе назвали ориентировочную цену "Русского Прадо"
- Как тебе такое, Илон Маск? Tesla Cybertruck уже катается по России!
- Проржавел VIN? Заплати за наклейку
- Цены обновленной Lada 4x4 "слили" до премьеры (они заметно выросли)
Недвижимость
-
Главные проекты эпохи Лужкова
- Российские многоэтажки атакуют супертараканы
- Шотландец взорвал квартиру, когда его бросила девушка
- В России появятся новые штрафы за незаконную перепланировку
- Что воруют из отелей немцы и англичане
- Пенсионера оштрафовали за отказ сдавать квартиру
Вести.Медицина
-
Два яблока в день снизят холестерин
- Первая пересадка мертвого сердца прошла успешно
- Есть вопрос: правда ли кесарево сечение увеличивает риск ожирения у ребенка
- Нужна ли справка в бассейн?
- Чистка зубов трижды в день снизит риск сердечной недостаточности
Вести в 20.00
-
Путин ответил на вопросы журналистов
- У Киева пока нет желания наладить диалог с Донбассом
- Сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке
Вести-Москва
-
Пресненский суд принял иск к родителям девочки, с рождения живущей в больнице
- Предновогодние рейды: полиция проверяет таксистов
- В тереме Деда Мороза в "Кузьминках" прошли учения пожарных
- Помочь может каждый: 8-летней Камиле необходимо дорогостоящее лечение
- Елочные базары и "Путешествие в Рождество": новогоднее настроение в столице
Вести.Регионы
-
Президентские ответы на сибирские вопросы: итоги пресс-конференции
- Возросло число отравившихся роллами в Шахтах
- Наложен запрет на вывоз детенышей моржей из бухты Средняя в Китай
- Снегопад в Уфе: коммунальные службы работают в усиленном режиме
- На новом буксире Черноморского флота подняли Андреевский флаг
Gmbox. Смысл в играх
-
10 ранних способностей, ломающих игры
- Rockstar рассказала о подарках для игроков ПК-версии Red Dead Redemption 2
- В GOG началась «Чёрная пятница»: скидки на «Мор», Blasphemous и Disco Elysium
- Пользователи Google Stadia столкнулись с обновлением в игре
- Facebook купила создателей Beat Saber
Вести.Наука
-
Человек прямоходящий вымер гораздо позже, чем считалось
- Главные научные открытия года о взаимоотношениях мужчин и женщин
- Риск смерти зависит от месяца рождения
- В США найдены "останки" древнейшего в мире леса
- Искусственный интеллект учится делать идеальные фото людей
Телеканал "Культура"
-
Памяти Екатерины Дуровой
- Ушла из жизни автор программы "Радионяня" Елена Лебедева
- За кулисами "Большой оперы"
- К юбилею Натальи Фатеевой
Москва 24
-
Москвичам посоветовали забыть о снеге
- Не нужно выпендриваться: как одеться на корпоратив
- Ученые назвали помогающие справиться со стрессом продукты
- МВД перечислило способы угона автомобилей в Москве
- Дорог не подарок: новогодние сюрпризы и традиции для самых маленьких