Дело Глушакова против экс-супруги перенесено из-за эвакуации Никулинского суда

Экс-футболист сборной России и московского "Спартака" Денис Глушаков продолжает делить с бывшей женой Дарьей совместно нажитое имущество. Очередное заседание в Никулинском суде Москвы перенесено с 20 декабря на 16 января из-за эвакуации, объявленной в здании.

Заседание по очередному исковому делу Глушакова против его экс-супруги должно было состояться в пятницу, 20 декабря, в Никулинском районном суде столицы, но примерно за час до его начала всех из здания эвакуировали, сообщает РИА Новости. Как оказалось, среди рабочего дня сработала аварийная сигнализация.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее Никулинский суд поделил имущество Глушаковых, оставив каждому из бывших супругов по половине активов, но Дарья отказалась признать такое решением, претендуя на часть от 200 млн рублей, которые, как он утверждает, футболист вывел с совместных счетов до суда.